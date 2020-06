Mundo

Distrito Federal decreta Calamidade devido ao avanço do surto no Brasil

"O Estado de Calamidade Pública é declarado no Distrito Federal, como consequência da pandemia causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2", afirmou o governador de Brasília, Ibaneis Rocha, num decreto publicado no Diário Oficial de Brasília.

Corona vírus continua a fragilizar o Brasil

Fotografia: DR

Na prática, a declaração de "Calamidade Pública" é uma medida puramente administrativa que concede às autoridades locais maior liberdade na gestão de seus orçamentos e permite que tenham acesso rápido aos recursos do Governo central para enfrentar uma emergência.

O Distrito Federal foi a primeira região do Brasil a adoptar, em meados de Março, medidas de isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus determinando o fecho de escolas e a suspensão de eventos públicos.

No entanto, foi também um dos primeiros lugares do Brasil a flexibilizar o distanciamento físico e a permitir uma reabertura gradual de lojas e serviços não essenciais, ainda no final de Maio, o que se traduziu num au-mento do número de pessoas infectadas e, portanto, no número de internamento nos hospitais da região.

Segundo o decreto, a medida permanecerá em vigor enquanto "os efeitos da pandemia continuarem" no Brasil, o segundo país do mundo mais atingido pelo vírus e que já regista 57.622 mortes e 1.344.143 infecções, segundo o último balanço do Ministério da Saúde.

O Congresso brasileiro declarou Estado de "Calamidade Pública" no país no final de Março, assim como outros estados brasileiros severamente atingidos pela doença.

As medidas adoptadas em estados e cidades do país receberam críticas do Presidente do país, Jair Bolsonaro, que publicamente atacou normas de isolamento social impostas para controlar o avanço da doença, uma vez que tais medidas causaram um colapso na economia.

O Presidente brasileiro, que está acostumado a su-bestimar a gravidade do novo coronavírus, sempre defendeu o retorno à normalidade e chegou a dizer que "a morte é o destino de todos", ao lamentar a perda de milhares de vidas durante a pandemia.

Em Junho, vários estados brasileiros, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, os dois mais atingidos pelo novo coronavírus, iniciaram uma gradual diminuição das medidas de isolamento, apesar de a curva epidemiológica continuar a crescer.