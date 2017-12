Mundo

Divisão na Catalunha cada vez mais profunda

Victor Carvalho

A profunda divisão que marca o actual momento da região espanhola da Catalunha ficou, com as eleições de quinta-feira, cada vez mais acentuada, com os três partidos independentistas a manterem, juntos, a anterior maioria absoluta no Parlamento, mas com o Ciudadanos, que está contra a independência, a ser de novo o partido mais votado.

Presidente destituido da Generalitat fez discurso de vitória a partir da Bélgica onde está exilado e desafiou o chefe do Governo espanhol para um debate

Fotografia: Emmanuel Dunand | afp

Ontem, com 98 por cento dos votos contados, o Ciudadanos ultrapassava o milhão de votos e elegia 37 deputados, com o Junts per Catalunya, do ex-presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, a conseguir 34, ultrapassando os 32 da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), de Oriol Junqueras. Com os quatro da Candidatura de Unidade Popular (CUP), o independentismo tinha contudo 70 deputados, mais dois do que a maioria absoluta (mas menos dois do que em 2015).O Partido Popular do primeiro-ministro Mariano Rajoy elegeu apenas três deputados.

Independentemente do resultado, esta foi uma eleição recorde na Catalunha, com uma percentagem de participação na ordem dos 82 por cento, contra os números já recordistas da eleição de 27 de Setembro de 2015 que havia sido de 74,95 por cento.

As previsões apontavam para resultados “muito apertados” e para dúvidas em relação ao futuro.



O prazo dado a Madrid

Carles Puigdemont, líder dos independentistas que se encontra na Bélgica para escapar a um mandato de detenção emitido pelas autoridades espanholas, fez já um discurso de vitória.

O auto-denominado presidente legítimo da Generalitat felicitou “o povo da Catalunha”, reclamando que a “república catalã ganhou à monarquia”.

Num tom vitorioso, Carles Puigdemont deu “um mês” ao governo espanhol para fazer “uma reparação e rectificação” com um “pedido de desculpas a muita gente a quem fez mal”, nomeadamente “no 1 de Outubro”, referindo-se à data do referendo. “Os presos devem sair já da prisão e o governo legítimo deve regressar já ao palácio da Generalitat”, disse ainda Carles Puigdemont, frisando que “é isso que querem os cidadãos”.

A verdade é que o primeiro-ministro Mariano Rajoy esperava que a ida às urnas antecipada para esta semana viria restaurar a estabilidade mas, em vez disso, os catalães e todos os espanhóis acordaram ontem para um cenário não muito diferente do que aquele que o levou às urnas, de contínua e profunda incerteza política — e o grande derrotado acabou por ser, precisamente, o Partido Popular (PP) do chefe do governo central, que passou de 11 deputados para três no parlamento regional.



Bruxelas apoia Rajoy

“A nossa posição é bem conhecida e tem sido regularmente reforçada, a todos os níveis. Não vai mudar”, declarou o porta-voz do Executivo comunitário, Alexander Winterstein à agência de notícias France Press.

“Em relação às eleições regionais, não temos comentários a fazer.”

Depois de ter ficado sempre ao lado de Rajoy e de Madrid, a Comissão Europeia reitera deste modo a sua posição quanto à questão da Catalunha independente não se alterou apesar dos resultados desta eleição.

A grande dúvida que ontem se levantava é a de se saber se Carles Puigdemont vai ser renomeado presidente do governo regional e se, no caso de isso acontecer, vai ser autorizado a regressar da Bélgica.

Neste momento, e sob as ordens ditadas antes das eleições pelas autoridades judiciais a pedido de Mariano Rajoy, enfrenta detenção imediata caso entre no território espanhol. O número dois do seu anterior governo, Oriol Junqueras, continuava ontem na prisão.

Carles Puigdemont: a face do separatismo catalão

O Governo espanhol o destituiu após a sua proclamação de uma república na Catalunha, mas instalado na Bélgica, Carles Puigdemont continuou a lutar para conquistar uma inesperada vitória do separatismo nas eleições regionais de quinta-feira.

Após cumprir a sua palavra ao realizar um referendo de autodeterminação proibido pela justiça e também apoiar a declaração de independência do Parlamento regional, Puigdemont foi forçado a viajar para Bruxelas, desistindo de lutar pelo poder com o governo espanhol.

Aos olhos do mundo, este ex-jornalista de 54 anos, é a face do movimento separatista catalão, que conseguiu repetir a vitória obtida nas eleições regionais de 2015.

Ao ir para Bruxelas, transferiu o problema catalão para o centro da União Europeia e continuou a levantar a sua voz contra Madrid e as instituições europeias que apoiam em massa o governo espanhol. Como entender a determinação deste homem casado com uma romena, pai de duas filhas pequenas, e que afirma não ter medo de ir para prisão?

Numa biografia publicada em 2016, o amigo e jornalista Carles Porta o descreveu como um homem “honesto e resiliente”, com a característica de “um corredor de fundo”. Tem “essa virtude (ou defeito, vai saber): é teimoso”.

Sob anonimato, um adversário político seu explicou que “não tem grande bagagem” intelectual, mas desde os 16 anos tem “o separatismo no sangue”. O seu destino mudou em Janeiro de 2016 quando foi chamado para liderar uma coligação separatista, decidida a levar os 7,5 milhões de catalães à independência. Puigdemont nasceu em 1962 em Amer, um povoado próximo aos Pirineus, a 100 quilómetros de Barcelona. Filho e neto dos confeiteiros do povoado, o segundo de oito irmãos tinha nove anos quando foi mandado para um internato e aprendeu “a ser um lutador”, lembrou Porta.