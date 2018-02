Mundo

Doadores deixam Oxfam devido Às violações

O escândalo de exploração sexual de vítimas do terramoto de 2010 no Haiti por parte de funcionários da Oxfam está a ter repercussões cada vez mais negativas para a organização.

Mark Goldring, o líder da Oxfam, afirmou perante uma comissão no Parlamento britânico que sete mil dos seus doadores frequentes já “cancelaram as doações”.

Goldring acrescentou que as empresas que costumam fazer doações aguardam por mais esclarecimentos sobre as medidas tomadas pela organização para responder ao escândalo.

O jornal “Guardian”, em conjunto com a ICM, realizou uma sondagem a mais de duas mil pessoas para perceber os efeitos que o escândalo pode ter na ajuda à instituições e organizações solidárias.

A sondagem revela que 35 por cento dos inquiridos estariam menos dispostos a fazer doações a organizações solidárias como a Oxfam no futuro.

Já 24 por cento manteriam as doações. Entre os inquiridos, 52 afirmaram que estão menos dispostos a financiar causas humanitárias da Oxfam.