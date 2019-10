Mundo

Doados 922 milhões de euros para restauro da Notre-Dame

Um total de 922 milhões de euros em doações e promessas de doações foi recebido para a reconstrução da Catedral de Notre-Dame, em Paris, atingida por um incêndio há seis meses, disse ontem o ministro da Cultura de França.

A Catedral de Notre-Dame foi atingida por um violento incêndio a 15 de Abril, que afectou gravemente o monumento histórico.

“Cento e quatro milhões de euros já foram entregues pelos doadores”, disse o ministro Franck Riester, numa conferência de imprensa, em Paris, ao fazer o ponto da situação dos trabalhos na catedral.

“É muito cedo para dizer se esta quantidade de doações será suficiente. O Estado assumirá as responsabilidades, não deixaremos o plano de Notre-Dame”, declarou Franck Riester.

O ministro da Cultura referiu que o andaime torcido e derretido no topo da catedral de Notre-Dame será removido “nas próximas semanas”, para permitir o início dos trabalhos de restauração.

Quando ocorreu o incêndio que destruiu a estrutura medieval, esta estava a ser remodelada e havia andaimes no local da torre da catedral.Franck Riester disse que o trabalho de restauro levaria mais alguns meses, juntamente com outro paralelo para avaliar a solidez do edifício.