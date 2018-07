Mundo

Doentes angolanos em Portugal pedem uniformização de subsídios

José Meireles

Os doentes angolanos em regime de junta médica, em Portugal, pedem ao Ministério da Saúde a alteração do valor do subsídio mensal atribuídos a si e seus acompanhantes e exigem a uniformização do montante para todos os cidadãos em assistência médica e medicamentosa naquele país europeu, sem excepção, soube o Jornal de Angola.

Fotografia: DR

De acordo com a fonte, actualmente, a Junta Nacional de Saúde atribui a alguns pacientes em tratamento em hospitais portugueses valores que vão dos 540 euros de subsídio mensal, enquanto a outros, principalmente os residentes em pensões pagas pelo Sector de Saúde, dá a módica quantia de 12 euros.

Os familiares acompanhantes de doentes recebem, de acordo com a mesma fonte, a módica quantia de seis euros, para o mesmo período de tempo, o que levou a comunidade em tratamento médico em Portugal a solicitar às autoridades angolanas a \"acabar com os indecentes subsídios.\"

Quando questionada sobre a razão das abismais diferenças no valor do subsídio atribuído aos cidadãos angolanos em tratamento médico em Portugal, a fonte do Jornal de Angola limitou-se a responder laconicamente tratar-se de \"segredos de Estado.\"

Em desenvolvimento...