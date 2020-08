Dois guineenses feridos em "ataque xenófobo" no leste da Alemanha

Mais de 800 projectos do PIIM em execução no país

Ao todo, 816 projectos inscritos no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), começaram a ser executados no período entre 20 de Junho e 25 de Julho, revelou, neste sábado , ao Jornal de Angola, a secretária de Estado para a Administração do Território.