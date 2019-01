Mundo

Dois militares golpistas foram mortos no Gabão

Victor Carvalho

Um grupo de militares gaboneses anunciou ontem de manhã aos microfones da rádio pública que estava em curso um golpe de Estado para depor o Presidente Ali Bongo através da criação de um “Conselho Nacional de Restauração”, mas horas depois as autoridades garantiram que os revoltosos tinham sido detidos e que a situação estava “totalmente controlada”.

Autores do fracassado golpe de Estado quando procediam à leitura do comunicado na rádio pública na capital, Libreville

Fotografia: Dr

O ministro da Comunicação Social, Guy-Bertrand Mapangou, porta-voz do Governo, anunciou ao país que haviam sido detidos quatro militares da Guarda Republicana que se tinham sublevado e anunciado a intenção de desferir um golpe de Estado.

Segundo uma jornalista gabonesa contactada telefonicamente pelo Jornal de Angola, as autoridades não necessitaram de usar de um grande aparato militar para controlar a situação, bastando-lhes bloquear as áreas de acesso à rádio e à televisão para conseguirem a rendição do pequeno grupo de revoltosos.

A mesma jornalista sublinhou que na manhã de ontem foram ouvidos vários tiros em Libreville, que deixavam perceber estar-se perante uma situação “anormal” e de algum modo “preocupante”, visto que a capital gabonesa é “habitualmente calma”.

Minutos depois de se ouvirem os tiros, apareceu na televisão pública a imagem de três militares da Guarda Republicana armados e a lerem um comunicado onde anunciavam a criação de um “Conselho Nacional de Restauração”, que tinha por objectivo “salvar a democracia, preservar a integridade do território e a coesão nacional” que, segundo dizia a nota, estava “ameaçada devido à prolongada ausência do Presidente Ali Bongo”.



A sombra de Jean Ping

De acordo com a nossa fonte, especula-se no país que por detrás desta tentativa de golpe está Jean Ping, líder da oposição e antigo responsável da União Africana, mas quem ontem deu a cara foi Kelly Ondo Obiang, que se apresentou perante a rádio e a televisão como comandante-adjunto da Guarda Republicana e presidente do Movimento Patriótico dos Jovens das Forças de Defesa e Segurança do Gabão (MPJFDS).

Foi ele que leu a mensagem na televisão e na rádio, onde disse que tinham decidido assumir as suas responsabilidades para “desmontar todas as manobras em curso que visavam o confisco do poder que foi assumido na noite de 31 de Agosto de 2016 e causou a morte a jovens compatriotas com o apoio de instituições ilegítimas e ilegais”.

Kelly Obiang anunciou então que estava em curso a operação “Dignidade”, apelando a “todas as forças de segurança” e à “juventude gabonesa” para se juntarem ao movimento e tomarem o controlo, “como um só homem”, dos principais pontos estratégicos do país.

De acordo com a imprensa gabonesa, segundo a mesma fonte, entre os que apoiaram esta tentativa de golpe de Estado está o general Jean Philippe Ntumpa Lebani, que já cumpriu uma pena de prisão em 2009 por um crime semelhante, o coronel Rapontchombo e vários actores da sociedade civil, todos eles com ligação a Jean Ping, o principal líder da oposição ao Presidente Ali Bongo.

Jean Ping, desde 2016 que se tornou no inimigo público número 1 de Ali Bongo, reclamando que a sua derrota averbada nesse ano resultou de uma “enorme fraude eleitoral”, e lançou apelos à comunidade internacional para que pressione o Governo gabonês a realizar um novo pleito.

Pouco depois de Ali Bongo ter sofrido, há quatro meses, o que aparenta ser um ataque cardíaco, Jean Ping veio a público dizer que deveria ser proclamado Presidente do Gabão, devido aquilo que repetiu ser a “fraude eleitoral” que não reconheceu o seu triunfo no pleito de 2016.

A União Africana já condenou energicamente esta tentativa de golpe de Estado, exigindo o respeito pelas instituições democraticamente eleitas e pediu ao povo gabonês que mantenha a calma e a tranquilidade.

O Gabão é um país do continente africano que possui 70 por cento da sua área coberta por florestas tropicais. O território faz fronteiras com a Guiné Equatorial (ao norte), Camarões (ao norte), Congo (a leste), além de ser banhado pelo Oceano Atlântico (a oeste). O país tornou-se independente da França no dia 17 de Agosto de 1960.



Potencialidades

A economia do Gabão tem na extracção de petróleo a sua principal fonte, sendo responsável por 50 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e 80 por cento das exportações. O país apoia-se também na agricultura, actividade desenvolvida por 60 por cento da população e na produção de manganês, possui a terceira maior renda per capita do continente africano, no entanto, a distribuição de renda ocorre de forma extremamente desigual, por isso a maioria da população é pobre. Antes, o Gabão dependia da produção de manganês e da exploração da madeira, até que foi descoberto petróleo na sua costa na década de 1970.

O país tem poucas indústrias transformadoras. Um dos motivos é o seu reduzido mercado interno. Outros são: a sua dependência do mercado francês e o seu pouco contacto comercial com países vizinhos.

Descontentamento com a liderança do País mantém-se

Apesar do fracasso do golpe de Estado, continua o descontentamento socioeconómico e político com a actual liderança.

A consultora de risco Exx Africa salienta que a liderança gabonesa "está enfraquecida" devido às suspeitas em torno da incapacidade do Presidente Ali Bongo, afastado do país desde Outubro por doença, mas considera difícil que um golpe de Estado tenha êxito.

“Continua a existir um elevado risco de agitação civil e militar enquanto se mantiverem as dúvidas sobre o estado de saúde do Presidente e o Governo não iniciar um procedimento constitucional para a sucessão presidencial”, destaca a análise.

A consultora acredita que os líderes da oposição vão tentar capitalizar as fragilidades do Governo, mobilizando os seus apoiantes, pelo que existe “uma ameaça elevada” de incitamento à violência, sobretudo nas maiores cidades, como Libreville (a capital) e Port-Gentil. Outro factor desestabilizador seria o adiamento de eleições antecipadas, o que a Exx Africa admite ser possível face à provável preocupação do partido no poder quanto aos resultados nas urnas.

Apesar da expectável continuação da agitação militar, incluindo motins e novos golpes de Estado, as possibilidades de sucesso são escassas.

“O papel de Bongo como ministro da Defesa, no anterior Governo do seu pai (o falecido Presidente Omar Bongo) garante-lhe o apoio dos chefes militares, apesar dos líderes golpistas tentarem mostrar o contrário”, destaca o documento.

Além disso, o Governo de Bongo continua a beneficiar do apoio político e militar dos seus aliados. A França, antiga potência colonial, mantém no país uma força permanente de 300 soldados e os Estados Unidos enviaram cerca de 80 homens na semana passada para responder a possíveis manifestações violentas na República Democrática do Congo, após as eleições presidenciais congolesas.