Mundo

Domingos Simões formaliza candidatura

O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, formalizou, terça-feira, no Supremo Tribunal de Justiça, o dossier de candidatura às presidenciais de 24 de No-vembro, noticiou a Lusa.

Político tem apoio do PAIGC para estabilizar a Guiné-Bissau

Fotografia: DR

“Em todos os pontos onde passei falei com pessoas hu-mildes, pessoas que sofrem, falei com mulheres que não conseguem mandar os filhos para a escola, falei com gente que passa fome, falei com gente que fica ao sol para poder vender o pouco que tem para sustentar a família. A todos eles eu prometi ser um Presidente que os represente”, disse Domingos Pereira na altura da entrega da documentação.

O dirigente também disse que pretende ser um Presidente que irá emprestar a sua voz aos desfavorecidos e predispor-se a construir um país diferente com todos. Questionado sobre se já tem ideia de como resolver os problemas que identificou no país, o candidato apoiado pelo PAIGC respondeu que a Guiné-Bissau tem soluções próprias. “Este país tem remédio para isso tudo, porque é um país viável, basta que sejamos capazes de colocar os recursos lá onde eles são necessários, a favor dos mais desfavorecidos”, defendeu Domingos Pereira, para quem a pluralidade étnica não deve ser vista como um problema, mas uma vantagem.

Domingos Simões Pereira defendeu, igualmente, que a sua candidatura representa a estabilidade e a “garantia de que a Guiné-Bissau se vai reencontrar”, a partir do dia 24 de Novembro.

Até agora foram já anunciadas as seguintes candidaturas: do Presidente cessante, José Mário Vaz, de Umaro Sissoko, do Movimento para a Alternância Democrática (MAD), Iaia Djalo (PND), Idrissa Djalo (PUN), Baciro Dja (FP) e dos independentes Carlos Gomes Júnior (antigo Primeiro-Ministro) e de Vladimir Deuna.