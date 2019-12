Mundo

Domingos Simões Pereira critica posição do Senegal

O candidato às eleições presidenciais na Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira admite que o Senegal possa temer a sua eleição por saber que a sua capacidade de defender o país “é incomparavelmente superior” à do adversário.

Guineenses regressam às urnas no dia 29 para escolher o novo Presidente entre Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló

Fotografia: DR

Em entrevista à agência Lusa em Lisboa, o candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) disse, na quarta-feira, que, “provavelmente, o Presidente Macky Sall e o próprio Senegal” poderão ficar “bastante mais tranquilos” se for eleito o adversário, Umaro Sissoco Embaló, na segunda volta das presidenciais, em 29 de Dezembro.

“Se for o caso, será exclusivamente por eles perceberem que a minha capacidade de defender a Guiné-Bissau é incomparavelmente superior à do meu adversário, que olha para o Governo e olha para o Estado numa perspectiva completamente folclórica”, disse. Questionado sobre se considera que o alegado apoio do Senegal ao adversário pode ser uma ameaça à soberania da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira refere que a ameaça “não é necessariamente aquilo que é a posição e a visão das autoridades senegalesas”, mas “a ignorância que pode haver por parte das autoridades guineenses.”

Segundo o candidato do PAIGC, os guineenses “precisam saber dessas questões” para perceberem “o risco que paira” sobre a Guiné-Bissau. Neste sentido, Simões Pereira defende que a questão que se coloca actualmente é perceber se “a delimitação da fronteira marítima entre o Senegal e a Guiné-Bissau está abrangida pelo acordo que foi assinado antes da proclamação da independência dos dois países e, portanto, os dois reconhecem esse traçado e a inalterabilidade dos limites que foram fixados ou se é algo posterior a essa proclamação” e deve ser reavaliado.

Ressalvando que não está a propor nenhuma revisão dos tratados existentes, o candidato defende, no entanto, que esta questão deve ser “um objecto de estudo” e de “um trabalho consistente”, sobretudo agora que o Senegal anunciou a descoberta de petróleo.

“O Senegal descobriu petróleo, descobriu gás, mas descobriu petróleo onde? Descobriu gás onde?” - questiona, referindo-se ao traçado que delimita a fronteira marítima entre os dois países e a zona conjunta, bem como os azimutes que levaram à definição desse traçado.

A Zona Económica Conjunta tem cerca de 25 mil quilómetros quadrados da plataforma continental e é gerida por uma agência tida como especializada, baseada em Dacar, actualmente presidida pelo antigo Primeiro-Ministro guineense Artur Silva. A ZEC é considerada rica em recursos halieuticos, cuja exploração determina 50 por cento para cada um dos Estados, e ainda em hidrocarbonetos (petróleo e gás), mas cuja divisão é 15 por cento para a Guiné-Bissau e 85 para o Senegal.

Nova partilha do petróleo

Sob orientação do Presidente cessante, José Mário Vaz, o Estado guineense disse pretender uma nova partilha em relação ao petróleo, mas as negociações que começaram em 2014 ainda não foram conclusivas. Várias personalidades da sociedade civil guineense e o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Zamora Induta defendem que estas negociações devem ser suspensas até que o Senegal aceite renegociar a delimitação de fronteiras marítimas e terrestres.

Domingos Simões Pereira considera que as duas partes devem respeitar as regras que foram definidas e que “não pode ser o Senegal a interpretar as regras” pela Guiné-Bissau. “Nós vamos continuar a ser a periferia dos outros Estados que nos deixam migalhas e nós temos que nos contentar com isso?”, questiona.

O candidato defende, ainda, que se as interpretações dos acordos não forem coincidentes será necessária a intervenção de “entidades terceiras”, mas não como em negociações anteriores, nas quais o Senegal foi assistido pela França, ex-potência colonial, enquanto a Guiné-Bissau foi pela Argélia.

“Não compreendo e certamente enquanto Chefe de Estado irei querer compreender, mas na base de um diálogo franco, de um diálogo sem comprometimento porque os Chefes de Estado africanos que me conhecem hoje sabem que eu falo sem restrições porque a minha única responsabilidade é defender a verdade e o meu país”, disse. “Isto não pode ser folclore, brincadeira. Isto pode pôr em causa a nossa soberania”, afirmou.

Umaro Sissoco Embaló descarta a mediação da CEDEAO

O candidato às presidenciais da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embaló disse que se for eleito Presidente vai acabar com a mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e retirar a força militar conjunta da organização do país.

“Com a minha eleição, já não haverá mediação e sobretudo de um Presidente que é um Presidente assassino”, disse, em entrevista à agência Lusa, referindo-se ao Chefe de Estado da Guiné-Conakry, Alpha Condé, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau.

A CEDEAO tem mediado a crise política na Guiné-Bissau desde 2016, tendo nomeado o Presidente Alpha Condé, que tem sido criticado pela oposição guineense pela forma como tem reprimido manifestações contra uma alteração à Constituição daquele país para cumprir um terceiro mandato.

“Para mim, seria uma ofensa à Nação guineense, um Presidente, que deu um golpe constitucional no país, mudar a Constituição para fazer um terceiro mandato, um homem já de 90 anos, não tem moralidade para ser mediador na Guiné-Bissau”, afirmou Umaro Sissoco Embaló.

“A minha posição será peremptória em relação à mediação. Uma vez fechado o ciclo eleitoral da Guiné-Bissau”, disse, salientando que respeita todas as organizações internacionais e regionais, mas que o relacionamento terá como base o “respeito mútuo.”

Segundo o candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem G15), “a Guiné-Bissau não será província, porque é uma Nação, é um Estado”, disse. Se for eleito Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló afirmou que vai “pagar as quotas” para ter voz e o país ser “respeitado no concerto das Nações.”

“Assim que tomar posse, vou agradecer a mediação da CEDEAO e exigir a retirada da Ecomib. Aqui, não temos crise e quero ajudar os nossos irmãos do Burkina Faso e do Níger na luta contra o terrorismo”, salientou. A CEDEAO tem estacionada uma força de interposição na Guiné-Bissau desde 2012, na sequência de um golpe de Estado.

Questionado sobre como vai ser a sua relação com o Senegal, tendo em conta a proximidade que tem com o Presidente Macky Sall, o major-general na reforma disse que essa relação é mais “benéfica” para a Guiné-Bissau.

Considerando que “o Senegal é um país emergente”, referiu que a sua relação com Macky Sall “vai contribuir de muitas formas para elevar a voz da Guiné-Bissau. É uma pessoa que sempre tratou bem a Guiné-Bissau. Sempre apoiou a Guiné-Bissau e não é de hoje.”

“O alcance diplomático, a credibilidade do Senegal é uma coisa estrondosa e nós temos de aproveitar isso, a formação, o apoio. O Senegal será um parceiro estratégico, tal como a Guiné-Conacri”, salientou.

Sobre o acordo de exploração da zona económica conjunta com o Senegal, Umaro Sissoco Embaló disse que é para ser revisto e referiu que quando era Primeiro-Ministro o Presidente senegalês lhe garantiu que iria ser dividida igualmente.

A Guiné-Bissau e o Senegal tinham assinado um acordo de exploração de recursos haliêuticos e de hidrocarbonetos, a que o Presidente cessante, José Mário Vaz, renunciou quando tomou posse, em 2014.