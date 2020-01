Domingos Simões Pereira formaliza impugnação junto do Supremo da Guiné-Bissau

Pensionistas vão ser recadastrados

Um total de 5.303 pensionistas do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, na província do Huambo, vai ser recadastrado no presente ano, no quadro do processo que arrancou em Agosto de 2019, em todo o país, informou ontem o director do Gabinete local dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Irineu Cândido Leonardo Sacaála.