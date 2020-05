Mundo

Donald Trump diz que não quer falar por agora com Xi Jinping

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse hoje (14) que não quer falar, por agora, com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, ameaçando cortar relações com Pequim, por causa da pandemia de Covid-19.

Fotografia: DR

“Eu tenho um relacionamento muito bom (com Xi Jinping), mas neste momento não quero falar com ele", disse Trump, durante uma entrevista à estação televisiva Fox Business. Os EUA e a China estão numa escalada de tensão com acusações mútuas sobre erros e omissões na luta contra a propagação do novo coronavírus, com Washington a acusar Pequim de ter negligenciado os riscos da pandemia, na sua fase inicial, e com o Governo chinês a denunciar a ineficácia norte-americana na crise sanitária.

Trump admite mesmo retaliações contra o Governo de Pequim, acusando-o de ter omitido informações importante sobre o novo coronavírus, que poderiam ter impedido a pandemia de covid-19. "Há muitas coisas que podemos fazer. Podemos romper todas as relações", disse hoje Trump. "Se fizéssemos isso, o que aconteceria? Economizaríamos 500 mil milhões de dólares”, acrescentou o Presidente.

Os Estados Unidos e a China mantêm uma guerra comercial desde 2018, mas no início deste ano celebraram a primeira fase de um novo acordo comercial que foi considerado por ambas as partes o início de um melhor relacionamento diplomático. Contudo, nos últimos meses, as tensões agravaram-se e Trump acusou as autoridades chinesas de ocultarem a escala da epidemia, que surgiu em final de 2019 na cidade de Wuhan.

Por seu lado, Pequim nega as acusações e alega ter transmitido todas as informações atempadamente à Organização Mundial de Saúde e a outros países, incluindo os Estados Unidos.