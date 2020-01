Guerreiros querem quebrar enguiço frente aos Faraós

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol defronta, hoje, às 16h00, no Pavilhão do Complexo Olímpico de Radès, a similar do Egipto, na disputa do primeiro lugar do Grupo I da fase do título da 24ª edição do Campeonato Africano das Nações, que decorre, na capital tunisina, Tunis, até ao dia 26 do corrente.