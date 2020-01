Marinha recebe Petro no Victorino Cunha

A equipa do Petro de Luanda vai em busca da segunda vitória consecutiva, quando defrontar o Desportivo da Marinha, hoje, às 15h30, no Pavilhão Victorino Cunha, no desafio de maior cartaz da primeira jornada da segunda volta da fase regular do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol.