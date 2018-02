Mundo

Donald Trump critica condução do Brexit

Como se já não lhe chegassem as polémicas em que está envolvido no seu próprio país, Donald Trump não resistiu à tentação de criticar o modo como Theresa May está a conduzir o Brexit. Em vez do Twitter, desta feita as críticas do Presidente dos Estados Unidos foram feitas numa en­trevista concedida este fim de semana ao canal de televisão ITV.

Presidente norte-americano quer discussão de outra maneira

Fotografia: ALEX WONG | AFP



Sem papas na língua o in­contornável Trump, que ain­da recentemente esteve em Davos ao lado de Theresa May a quem reiterou a im­portân­cia da aliança existente entre os Estados Unidos e o Reino Unido, disse que a sua atitude negocial seria muito mais dura do que a da primeira-ministra britânica.

“A minha atitude seria muito diferente, muito mais dura. Deixaria muito claro, logo desde o princípio, que a União Europeia é uma desilusão e não essa maravilha que as pessoas dizem”, disse na sua entrevista o Presidente norte-americano.

Mas, a entrevista não acabou sem que Trump, mais uma vez, se gabasse a si mes­mo: “Eu percebo as razões dos britânicos: eles não querem ter gente a chegar de to­do o mun­do, gente com quem não têm nada a ver”, considerou quando recordou que havia antecipado qual seria o resultado do referendo realizado pelo Reino Unido para dar aos britânicos a possibilidade de dizer se queriam, ou não, estar na União Europeia.