Donald Trump e Kim Jong-un acertam cimeira para Maio

Polícias defendem em casa comando isolado do Girabola

Interclube e Progresso Sambizanga disputam às 15h00, no Estádio 22 de Junho, o jogo de maior destaque dos cinco agendados para amanhã, na continuidade da 5ª jornada do Campeonato de Futebol da I Divisão, Girabola Zap, cujo cartaz, 1º de Agosto-Kabuscorp do Palanca, é disputado Domingo às 17h00, no Estádio Nacional 11 de Novembro.

No seu melhor registo competitivo no início de temporada, nos últimos quatro anos, os polícias às ordens do português Paulo Torres almejam fazer do Rocha Pinto a sua fortaleza, na defesa da vantagem criada no topo da tabela classificativa, numa altura em que os militares do Rio seco, bicampeões nacionais, já desperdiçaram cinco pontos em dois jogos disputados.