Donald Trump prevê sucesso no encontro

O Presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu no sábado que as conversações com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, serão “um tremendo sucesso”, elogiou a colaboração da China e criticou a inacção dos seus antecessores, depois de afirmar que “não fizeram nada”.

“Acho que a Coreia do Norte está indo muito bem, será um tremendo sucesso. A promessa é que eles não vão lançar mísseis até esse encontro e que vão procurar a desnuclearização, isso seria maravilhoso”, disse Donald Trump aos repórteres pouco antes de participar num evento em Moon Township, nos Estados Unidos da América (EUA).

“Vamos ver o que acontece. Isto devia ter sido enfrentado nos últimos 30 anos e não agora. (Antigos Presidentes Barack) Obama, (George W.) Bush e (Bill) Clinton tiveram a oportunidade e não fizeram nada”, acrescentou.

O Presidente dos Estados Unidos aproveitou a ocasião para agradecer a colaboração do Presidente chinês Xi Jinping, em relação à Coreia do Norte. “A China fez mais por nós do que nunca antes para qualquer outro Presidente ou para este país e eu respeito isso”, disse.

Donald Trump comentou assim a notícia de que aceitou uma reunião histórica com o líder norte-coreano, que presumivelmente acontecerá em Maio, num lugar a ser determinado, e que será, a acontecer, o primeiro encontro na História entre líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.

O Chefe da Casa Branca já tinha anunciado que o Presidente chinês, Xi Jinping, tinha agradecido os esforços “diplomáticos” do Governo norte-americano para resolver a questão norte-coreana.

“O Presidente Xi disse-me ter apreciado que os Estados Unidos estejam a tentar resolver o problema diplomaticamente em vez de usar a opção mais preocupante. A China continua a ajudar-nos”, escreveu Donald Trump, numa referência à chamada telefónica com o seu homólogo chinês.