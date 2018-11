Mundo

DonalTrump descontente com secretário do Tesouro

O Presidente norte-americano está descontente com o seu secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que responsabiliza pela escolha de um presidente do banco central, cuja política de subida de taxas de juro pode ameaçar a sua reeleição, em 2020.

Fotografia: DR

A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal, baseada em fontes não identificadas, que acrescentou que o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, responsabiliza Mnuchin pelas turbulências nos mercados bolsistas e reprova-lhe o cepticismo em relação aos seus métodos de choque nas relações comerciais. Durante conversações com os seus conselheiros nas últimas semanas, Trump questionou-se abertamente se não deveria ter nomeado para presidente do maior banco dos EUA, o JPMorgan Chase, apesar de este já ter dito que era mais inteligente do que o milionário do imobiliário, em vez de Mnuchin, ex-banqueiro do Goldman Sachs, gestor de fundos e produtor cinematográfico.