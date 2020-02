Mundo

Doze milicianos na RCA mortos em confronto com forças da Minusca

Pelo menos 12 membros de uma milícia que tentava entrar numa cidade nordeste da República Centro-Africana (RCA) morreram, na quarta-feira, num combate com as forças da missão das Nações Unidas no país (Minusca), anunciou, ontem, o Governo citado pela Radio France Internationale (RFI).

Fotografia: DR





Birao tem sido cenário de confrontos regulares entre os dois movimentos, signatários do acordo de paz de Cartum, rubricado há um ano entre o Governo do país e 14 grupos armados rebeldes.

O Governo centro-africano controla actualmente um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.

Um acordo de paz foi assinado em Cartum, capital do Sudão, em Fevereiro de 2019, pelo Governo e 14 grupos armados, e um mês mais tarde as partes entenderam-se sobre um Governo inclusivo, no âmbito do processo de paz.