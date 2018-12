Mundo

Duplo atentado terrorista faz 20 mortos na Somália

Um duplo ataque concretizado no sábado pelos rebeldes “shebab”, perto do Palácio Presidencial de Mogadíscio, na Somália, fez 20 mortos, indicou ontem a Polícia.

Fotografia: DR

Segundo Ibrahim Mohamed, um representante policial que falou à agência de notícias France-Press, há também mais de 40 feridos, entre civis e membros das forças de segurança.

No sábado, a televisão somali Universal TV, sediada em Londres, confirmou que três dos seus colaboradores tinham morrido no atentado.

O Presidente da Somália, Mohamed Adbullahi Mohamed, lamentou, em comunicado, o “ataque cobarde”.

“Continuaremos a impor derrotas aos terroristas para levar o povo somali à estabilidade e à prosperidade”, afirmou. O primeiro-ministro, Hassam Ali Khaire, visitou as vítimas internadas em hospitais.

No sábado, um primeiro carro-bomba explodiu num posto de controlo próximo do Teatro Nacional, localizado a cerca de 500 metros do Palácio Presidencial.

Alguns minutos depois, uma segunda explosão de um carro-bomba (mais forte, segundo testemunhas), atingiu um cruzamento próximo.

O duplo ataque foi reivindicado pelos rebeldes “shebab”, afiliados da Al Qaeda, que indicaram em comunicado atingir “um ponto de controlo de segurança de protecção ao Palácio Presidencial”.

Os “shebab” perderam os principais bastiões na Somália, mas controlam ainda vastas zonas rurais, onde preparam operações de guerrilha e atentados suicidas.