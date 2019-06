Mundo

Ébola pode ser declarada emergência de saúde global

O director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) convocou para amanhã uma reunião de urgência para decidir se declara a epidemia do vírus do Ébola na RDC como uma emergência de saúde global.

Fotografia: DR

Através da sua conta oficial na rede Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que a reunião terá lugar na sede da OMS, em Genebra, na Suíça.

É a terceira vez que a comissão de emergência da OMS se reúne desde que foi declara a epidemia do vírus do Ébola na RDC, que desde Agosto já provocou 1.396 vítimas mortais no país.

O anúncio da OMS acontece depois da morte de três pessoas no Uganda, provocada pelo Ébola fora da RDC.

O primeiro caso foi de uma criança de cinco anos identificado na fronteira com a RDC,

Desde o início da epidemia, declarada em Agosto de 2018 na RDC, os números do Ministério da Saúde congolês apontam para 2.062 infectados, dos quais 1.968 confirmados em laboratório, 94 casos prováveis, enquanto 569 pessoas já foram curadas.

De acordo com o Ministério da Saúde da RDC, há 280 casos suspeitos sob investigação e seis novos casos confirmados em várias localidades da província de Kivu Norte e Ituri; três em Mabalako, um em Beni, um em Musienene e outro em Mandima.

Em Abril, um comité de especialistas da organização Mundial da Saúde considerou que o surto na RDC, ainda que seja "profundamente preocupante", não constitui uma emergência mundial.

A transmissão internacional de uma doença é um dos factores principais para que a OMS declare que um vírus constitua um estado de emergência mundial.

Além disso, 113 profissionais de saúde foram infectados com o vírus do ébola, dos quais 37 morreram, de acordo com o Ministério da Saúde.

A RDC já foi atingida nove vezes pelo Ébola, depois da primeira manifestação do vírus no país africano, em 1976.