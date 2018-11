Mundo

Ébola atinge recém-nascidos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou ontem para o facto de “um número preocupante” de novos casos de ébola na RDC estar a ser detectado em bebés, que normalmente não são infectados pela doença.

Fotografia: DR

Num relatório actualizado esta semana, a agência para a saúde das Nações Unidas contabilizou 36 novos casos confirmados de ébola, incluindo sete em recém-nascidos e crianças com menos de dois anos.

Embora o ébola infecte primordialmente adultos, é mais provável que estejam expostos ao vírus letal, em alguns casos, sabe-se que as crianças podem ser portadoras da doença quando estão em contacto com os seus cuidadores. Têm sido identificados poucos casos de ébola em bebés, mas os especialistas suspeitam que a transmissão aconteça através do leite materno ou do contacto próximo com progenitores infectados. O ébola propaga-se através de fluidos corporais infectados.

A OMS classifica a actual epidemia na RDC como “complexa e desafiante”.