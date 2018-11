Mundo

Ébola causa 231 mortos

O surto de ébola no nordeste da RDC já supera os 400 casos, com 231 mortos, segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

As autoridades contabilizam 403 contágios, dos quais 356 foram confirmados em laboratório e 47 estão catalogados como “prováveis” por não terem sido comprovados cientificamente.

Entre os mortos, 184 eram infectados confirmados e 47 estavam entre os casos prováveis. Além disso, há outros 56 casos em processo de investigação.

Até ao momento, cerca de 35 mil pessoas foram vacinadas, na região, com um tratamento experimental que deu bons resultados no passado. Este surto - o segundo em questão de meses no país - foi declarado no dia 1 de Agosto e afecta as províncias do Kivu Norte e Ituri.

A epidemia já se transformou na maior da história do país em relação ao número de contágios, atribuído em grande parte à rejeição de algumas comunidades em receber tratamento e à insegurança na região, onde actuam dezenas de grupos armados.

No sábado, o Ministério da Saúde informou que o país expandirá os testes com quatro tratamentos experimentais - as moléculas mAb 114, ZMapp, Remdesivir e Regeneron - e vai colectar dados sobre a sua efectividade e efeitos colaterais.