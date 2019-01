Mundo

Eclipse total da Lua será visível esta madrugada

O primeiro eclipse total da Lua de 2019 será também o último visível da Terra até 2021, segundo dados da Nasa, a agência espacial americana.

Entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã a Lua será encoberta pela sombra da Terra, que estará alinhada entre o astro e o Sol.

Fotografia: DR

Durante o fenómeno, os raios de Sol não chegam à Lua directamente, apenas algumas faixas de frequência da luz solar conseguem passar pela atmosfera do nosso planeta e, com a refracção, atingir o astro.

Isso faz com que possamos vê-lo mesmo quando ele está totalmente mergulhado na sombra da Terra e deixa o nosso satélite natural com uma cor avermelhada – o que é popularmente conhecido como “lua de sangue”.

Quem quiser observar a “super lua de sangue” só precisa localizar o astro no céu da madrugada de hoje para segunda, quando o astro estará alinhado com a Terra e o Sol– não é preciso nenhum aparelho especial para ver o eclipse.

No entanto, aparelhos como telescópios e binóculos podem ser usados para observar os detalhes da superfície lunar durante o fenómeno.

Vale a pena também ver se o céu não estará nublado, o que pode dificultar a observação. Às 21h41 começa o eclipse total, quando a sombra da Terra escurece a superfície visível da Lua como um todo.

O fenómeno causará um efeito alaranjado sobre o astro, assim como acontece no crepúsculo matutino e vespertino, que estamos acostumados a ver antes do nascer e após o pôr do Sol.

Outros eclipses vão acontecer nos próximos anos, mas, até 2021, nenhum deles será total, ou seja, apenas parte do astro ficará na sombra (também chamada de umbra).

O último eclipse total aconteceu em Julho de 2018.