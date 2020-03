Mundo

Edifícios e material eleitoral destruídos na Guiné Conacri

Vários edifícios administrativos foram atacados e queimados durante a noite de sexta-feira para ontem, na Guiné Conacri, tendo sido destruído material eleitoral na véspera da votação do referendo constitucional e das legislativas que se realizam hoje, no país.

Eleições na Guiné Conacri decorrem num clima de insegurança

Fotografia: DR

A informação, avançada pela agência France-Presse, indica que houve ataques por manifestantes a sedes de forças de segurança e da sub-prefeitura da região de Mamou, no centro do país.

“Rasgaram os cadernos de recenseamento e levaram dezenas de caixas que continham cartões eleitorais”, afirmou um funcionário administrativo citado pela agência francesa.

Também em Mamou, duas escolas públicas que iriam ter mesas de voto foram incendiadas, segundo um outro funcionário administrativo.

Na zona centro-norte de Pita, as sub-prefeituras de Brouwal Tappé e Bantignel foram queimadas na noite de sexta-feira, afirmaram várias testemunhas à AFP.

Em Yomou, no extremo-sul do país, o tribunal local foi incendiado.

Já em Labé, principal cidade no norte da Guiné Conacri, as testemunhas contaram que apoiantes do grupo de protesto Frente Nacional de Defesa da Constituição (FNDC) ergueram barricadas e queimaram pneus na estrada.

As mesmas testemunhas referem que membros das forças de segurança foram destacados para junto de edifícios públicos, como o hospital, a sede da prefeitura e das residências do governador e do prefeito da cidade.

Citado pela agência noticiosa, um funcionário do Ministério do Interior guineense afirmou que “a violência está por todo o lado”.

A União Europeia considera não estarem reunidas condições para uma “votação transparente e pacífica”, sublinhando a “extrema polarização” do país.

“As condições para a organização de uma votação transparente e pacífica, cujo resultado possa ser aceite por todos, não estão reunidas”, disse Virginie Battu-Henriksson, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell,

/>A UE lembrou, em comunicado, que a votação de hoje decidida pelas autoridades da Guiné Conacri, acontece num “contexto de polarização extrema” e sublinhou a importância da realização de eleições “credíveis e inclusivas”.

Reafirmando apoio às iniciativas da Comunidade Económica dos Países da África Ocidental (CEDEAO) e da Organização Internacional da Francofonia, a diplomacia europeia apela “aos actores políticos para que assumam responsabilidade face aos desafios que a Guiné Conacri enfrenta”.

A Guiné Conacri vai hoje a votos para eleger o Parlamento e decidir se viabiliza um referendo para uma nova Constituição que poderá resultar na renovação do mandato do Presidente Alpha Condé.

A eleição dos 114 deputados do Parlamento, por quatro vezes adiada e com meses de atraso, assume um plano secundário face à votação de um referendo que pretende introduzir emendas à Constituição aprovada em Maio de 2010.

Estas votações estavam previstas para 1 de Março, mas foram adiadas poucos dias antes, após a retirada de observadores da União Africana e da CEDEAO devido à insegurança.

Ensino obrigatório até aos 16 anos, fixação da idade legal para contrair matrimónio nos 18 anos, proibição da mutilação genital e do trabalho escravo e infantil, garantia de direitos iguais às mulheres em caso de divórcio, atribuição às mulheres de, pelo menos, um terço dos lugares parlamentares, abolição da pena de morte e limitação de mandatos presidenciais, a um máximo de dois períodos de seis anos, são algumas das alterações ao texto fundamental do país.