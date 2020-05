Mundo

Egipto: Forças de segurança abatem 126 terrorista

As forças de segurança egípcias mataram, ontem, 126 alegados terroristas, na península do Monte Sinai, no Nordeste do país, dois dias após um ataque às Forças Armadas, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (IS), anunciou o Ministério do Interior, citado pela Reuters.

Fotografia: DR

“O Departamento de Segurança Nacional recebeu informações sobre um suposto grupo de terroristas que se refugiou numa casa em Bir al-Abd”, uma cidade na província do Sinai do Norte, divulgou o ministério, num comunicado, publicado, ontem de manhã, através da agência estatal Mena.

“As forças de segurança foram ao local, “atacaram e mataram 126 terroristas, após uma troca de tiros”, refere a informação.

Após o ataque, as forças de segurança egípcias confiscaram armas e explosivos, nomeadamente três dispositivos e dois cintos de explosivos, além de 13 metralhadoras, acrescentou o ministério.

Na sexta-feira, o porta-voz das Forças Armadas, Tamer al- Rifai, informou, numa breve nota, que uma explosão em Bir al Abd causou a morte e ferimentos de um oficial, um sub-oficial e oito soldados. Nesse dia, o EI reivindicou a responsabilidade pelo ataque contra um veículo blindado naquela localidade. No mesmo dia, o Exército anunciou que havia matado dois extremistas que considerou “muito perigosos” no Sinai, uma península que vive focos de insurreição.

As forças de segurança egípcias estão a tentar, desde há anos, conter insurgentes no Norte do Sinai, onde existe um grupo local associado do Estado Islâmico.

A insurgência aumentou depois da saída do Exército do Presidente islâmico Mohamed Morsi, em 2013, após grandes protestos.