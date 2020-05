Mundo

Egipto: jornalista libertada depois de ser presa

A jornalista Lina Attalah, directora do jornal digital “Mada Masr”, considerado o último “media” independente no Egipto, foi libertada sob fiança, após ter sido detida, no final da manhã de domingo quando realizava uma entrevista no Cairo.

Fotografia: DR

O “Mada Masr” informou, segundo a Reuters, que Attalah saiu da esquadra da Polícia de Maadi, no sudeste de Cairo, após a sua detenção no exterior da prisão de Tora, na capital, quando entrevistava a militante de direitos humanos Laila Soueif, mãe do opositor e activista Alaa Abd El-Fattah, uma das figuras da revolução egípcia de 2011 e actualmente encarcerado e em greve de fome.

Segundo o diário digital, a Procuradoria de Maadi ordenou a libertação a troco de uma fiança de duas mil libras egípcias (120 euros), depositada horas antes da libertação. Até ao fecho desta edição desconhecia-se os motivos que implicaram a sua detenção e as acusações que lhe foram dirigidas.