Ekaterini Sakelaropulu toma posse na Grécia

A juíza Ekaterini Sakelaropulu tomou hoje posse como Presidente da Grécia, tornando-se na primeira mulher a assumir o cargo de Chefe de Estado no país, numa cerimónia reduzida devido às medidas de contenção contra a pandemia de coronavírus.

À chegada ao Parlamento, Sakelaropulu foi recebida pelo Primeiro-Ministro, Kyriakos Mitsotakis, e pelo presidente do Parlamento, Kostantinos Tasulas, que a acompanharam até ao hemiciclo.

No local, decorreu a cerimónia de posse dirigida pelo arcebispo de Atenas perante os convidados que ficaram separados por uma distância de um metro. Tratou-se de um momento histórico para o Parlamento grego, que conta com um número inferior de deputadas em relação a outros países europeus, mas a cerimónia foi prejudicada pelas medidas de contingência contra a pandemia do novo coronavirus (Covid-19) que infectou 117 pessoas na Grécia, até ao momento.

Em cerimónias de tomada de posse de Chefe de Estado costumam ser convidadas cerca de mil pessoas, mas ontem a tomada de posse não contou com mais de 150 convidados: líderes dos partidos políticos, porta-vozes dos grupos parlamentares e membros da mesa do Parlamento.

A presença de líderes religiosos e jornalistas foi igualmente muito reduzida.

A Grécia tomou medidas drásticas contra a pandemia, encerrando estabelecimentos de ensino, cinemas, teatros, ginásios e clubes nocturnos e reduzindo a actividade dos tribunais.

Sakelaropulu, que foi presidente do Tribunal Supremo Administrativo da Grécia, substitui como Chefe de Estado o conservador Prokopis Pavlopulos e é apontada como uma figura progressista.

O mandato presidencial é visto como uma possibilidade para inverter a situação da igualdade de género na Grécia.

De acordo com dados da agência Europeia para a Igualdade, no Parlamento grego apenas 18 por cento dos parlamentares são mulheres e entre os altos quadros administrativos só 9,3 por cento são do sexo feminino.