"El Chapo" condenado a pena de prisão perpétua

Conflitos do continente são analisados em palco

A problemática da distribuição da riqueza em África é o foco do espectáculo dramático “Paraíso Selvagem”, do grupo Tujinguenji, a ser exibido hoje, às 20h00, na Liga Africana, no programa do Circuito Internacional de Teatro (CIT), que decorre até ao dia 16 de Setembro.