Electricidade restaurada em 90 por cento na Argentina

A agência estatal de notícias argentina, "Telám", noticiou hoje que o fornecimento de electricidade foi reposto na maior parte do país, depois de um apagão que deixou, ontem, milhões de pessoas às escuras.

A agência refere que a Argentina tinha restaurado a energia em 90 por cento do país da América do Sul, bem como a maioria dos três milhões de habitantes do Uruguai.

O apagão atingiu a Argentina, o Uruguai e o Paraguai no domingo. O Presidente argentino, Mauricio Macri, qualificou a falha na rede eléctrica no país "sem precedentes".

As autoridades trabalharam incessantemente para restaurar a energia, que ocorreu às 7h06 (hora local), mas 12 horas depois do país ter ficado às escuras, mais de um quarto dos 44 milhões de habitantes continuavam sem electricidade.

A empresa Distribuidora Sur (Edesur) informou que o apagão teve origem numa conexão de transporte de electricidade na costa leste do país, entre as hidroeléctricas de Yacyretá, sob gestão argentino-paraguaia, e de Salto Grande (argentino-uruguaia).

"Isso activou as protecções de emergência das centrais eléctricas, que saíram de operação e produziram o apagão", explicou a Edesur, responsável pela rede eléctrica de parte de Buenos Aires e pelas áreas sul e sudoeste da cintura urbana.

O incidente ocorreu no Dia do Pai, na Argentina, e quando decorrem eleições regionais nas províncias de Santa Fé, São Luís, Formosa e Terra do Fogo. O país está a ser afectado por fortes chuvas desde o início de sábado.