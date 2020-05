Mundo

Eleições marcam o “adeus” do Presidente Nkurunziza

O Burundi, um dos mais pequenos países africanos, vai hoje a votos, após cinco anos de sucessivas crises políticas, sem a presença de observadores internacionais.

Burundeses votam, hoje, para as eleições presidenciais, locais e gerais, depois de

Fotografia: DR

O país, localizado na região dos Grandes Lagos, com 11 milhões de habitantes e 5,1 milhões de eleitores, decidiu manter as eleições gerais presidenciais, legislativas e locais de hoje, apesar da vigência da pandemia da Covid-19.



Concorrem às presidenciais sete candidatos, mas a chefia do Estado deverá ser discutida entre Evariste Ndayishimiye, que se apresenta pelo partido do Governo(CNDD-FDD) após a decisão de não recandidatura do Chefe de Estado cessante, Pierre Nkurunziza, e Agathon Rwasa, líder histórico da oposição no país (Palipehutu-FNL).



Ndayishimiye surge como o sucessor natural de Nkurunziza e Rwasa como o candidato da mudança, mas alguns analistas locais ouvidos pela Efe encontram poucas diferenças entre os dois homens, que apresentam programas centrados no desenvolvimento económico do país. Os dois homens têm um passado comum de combatentes rebeldes durante a guerra civil de 1993 a 2005, que opôs a maioria hutu (85 por cento da população) à minoria tutsi, que controlava as Forças Armadas.



O Burundi vive uma crise política desde as últimas eleições, em 2015, de que já resultaram pelo menos 1.200 mortos e mais de 400 mil refugiados, acontecimentos que continuam a ser alvo de uma investigação do Tribunal Penal Internacional. A violência, desencadeada pela contestação ao terceiro mandato de Pierre Nkurunziza, considerado inconstitucional pela oposição, fizeram ressurgir o espectro da guerra civil, que causou mais de 300 mil mortes e durou 11 anos.



O Chefe de Estado cessante, Nkurunziza surpreendeu ao anunciar, em Junho de 2018, que não se recandidataria, apesar de a nova Constituição, aprovada por referendo nesse mesmo ano, lhe permitir ficar até 2034.



“Guia supremo do patriotismo”



Após ter decidido deixar a cena política, Pierre Nkurunziza foi elevado pelo Parlamento ao título de “guia supremo do patriotismo”.

Ao contrário da Etiópia, que adiou as eleições de Agosto devido à Covid-19, o Burundi decidiu mantê-las, com o Governo a basear-se no reduzido número de infecções detectado até ao momento. O Governo ordenou a expulsão dos quatro principais peritos da Organização Mundial da Saúde (OMS) que aconselhavam sobre a epidemia e que abandonaram o país no sábado.



Por outro lado, não foi autorizado que observadores internacionais assistam às eleições, incluindo da União Africana (UA), devido à cerca internacional sanitária em vigor no país na sequência da pandemia, algo considerado como pouco habitual num Estado-membro da organização africana.



Os únicos observadores autorizados inicialmente eram os da Comunidade da África Oriental, que organizou o envio de cerca de 20 elementos, no entanto, as autoridades burundesas anunciaram que estes teriam de ficar de quarentena durante 14 dias após a sua chegada devido à Covid-19, o que inviabilizaria a sua acção no dia da votação.



Em consequência, a Comissão Eleitoral anunciou que não haverá observadores externos. Também a Igreja Católica e a sociedade civil anunciaram que não terão observadores no terreno. Entre a população, são poucos os que acreditam em eleições justas e livres e crescem os receios de que possa haver uma contestação violenta dos resultados, depois de a campanha eleitoral ter sido marcada por confrontos entre membros de partidos rivais e detenções de opositores.



O Burundi está entre os três países mais pobres do mundo, segundo o Banco Mundial, que estima que 75 por cento da população vive hoje abaixo do limiar da pobreza, contra os 65 por cento quando Nkurunziza chegou ao poder em 2005.



A taxa de desemprego, principalmente dos jovens, é de 65 por cento segundo o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), e seis em cada dez crianças são raquíticas devido à subnutrição.