Eleições só são possíveis após 31 de Outubro

A data mais próxima para se realizarem eleições legislativas no Reino Unido é 5 de Novembro, confirmou, ontem, o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, a pedido de um deputado do Partido Trabalhista.

John Bercow confirmou que, “dentro do actual quadro estatutário”, não é possível realizar eleições antes da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia , a 31 de Outubro.

O porta-voz (speaker) respondia ao deputado trabalhista Richard Burgon, que disse ter consultado os funcionários do Parlamento sobre este tema, tendo em conta a hipótese de este ser dissolvido no início da próxima semana.

“O meu partido quer eleições o mais cedo possível, assim que uma extensão para evitar um “Brexit” sem acordo for aprovada”, vincou.

A Lei actual determina a duração fixa de cinco anos para as legislaturas e as próximas eleições legislativas só estão previstas para Maio de 2022. Para serem antecipadas, uma proposta tem de ter o apoio de uma maioria de dois terços da Câmara dos Comuns, correspondente a 434 deputados.