Mundo

Eleições autárquicas têm financiamento

As eleições autárquicas de 10 de Outubro, em Moçambique, estão orçadas em três mil milhões de meticais (39,2 milhões de euros), informou à comunicação social o director -geral do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE), Felisberto Naife.

Ao discursar na abertura de uma acção de formação dirigido a técnicos de Comunicação e Imagem, Felisberto Naife adiantou que estão criadas as condições para o arranque do recenseamento eleitoral, a 19 de Março.

“Em todas as províncias temos os equipamentos preparados, as máquinas a utilizar e toda a logística está organizada”, afirmou o director -geral do STAE.

As verbas para a realização das eleições autárquicas foram disponibilizadas pelo Governo, à medida das necessidades de cada etapa do processo.

Referindo-se aos técnicos de comunicação e imagem do STAE, Felisberto Naife assinalou a importância da divulgação atempada de informação relacionada com os processos eleitorais, destacou a necessidade de transparência para a realização de escrutínios livres e justos em todas as autarquias.

“Devemos ter a capacidade de ser os primeiros a tirar in-formação, isto, contribui para o que é a transparência dos órgãos eleitorais, no âmbito de eleições justas, livres e transparentes”, declarou Fe-lisberto Naife.

As eleições autárquicas de 10 de Outubro, em Moçambique, vão ser as quintas na história do país e realizam-se em 53 cidades e vilas, com estatuto de autarquia.