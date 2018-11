Mundo

Eleições legislativas foram marcadas para 20 de Dezembro

As eleições legislativas no Togo acontecerão a 20 de Dezembro próximo, enquanto a campanha eleitoral deve arrancar a 4 do mesmo mês e terminar a 18, segundo um decreto divulgado no fim da última reunião do Conselho de Ministros.

Fotografia: DR

Para encorajar as candidaturas femininas, a caução a pagar por cada concorrente é 87 dólares para mulheres e 173 dólares para homens.

A oposição, que boicotou o censo eleitoral organizado de 1 a 25 de Outubro, fala numa má preparação e numa falta de transparência, propondo por isso uma “data mais razoável e consensual”.

A oposição considera que as eleições legislativas não podem ser organizadas no estado actual da situação, onde as reformas constitucionais e institucionais, reclamadas há mais de um ano, ainda não se realizaram.

Inicialmente marcadas para Julho, depois de adiadas várias vezes, as eleições legislativas estão caracterizadas por um conflito entre o Governo e a oposição sobre questões das reformas institucionais e constitucionais, apesar da mediação da Comunidade Económica dos Estados da África

Ocidental (CEDEAO) tentar conciliar as posições das duas partes.