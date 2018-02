Mundo

Eleições para o Senado acontecem em Março

As primeiras eleições senatoriais na Costa do Marfim estão oficialmente programadas para 24 de Março de 2018, com vista

à instauração do Senado criado pela nova Constituição de 2016.

“Sob proposta da CEI (Comissão Eleitoral Independente), o colégio eleitoral para a eleição dos senadores é convocada no sábado 24 de Março”, refere um comunicado do Conselho de Ministros que acrescente que a campanha eleitoral vai

se desenrolar “de 19 a 22 de Março”. Os conselheiros municipais e regionais constituem o colégio eleitoral do escrutínio no sufrágio universal indirecto que se realizará a cada uma das 31 regiões e 197 comunas.