Mundo

Eleita a primeira mulher como Chefe de Estado

Sahle-Work Zewde fez História ao ser eleita ontem Presidente da Etiópia e se transformar-se na primeira mulher a ocupar a chefia do Estado neste país, e a única actualmente nesta posição em toda a África.

Cargo de Sahle-Work Zewde tem valor representativo

Fotografia: DR

A embaixadora foi eleita numa sessão conjunta das duas câmaras do Parlamento, um cargo que na Etiópia tem valor representativo, mas não implica poderes executivos.

“Precisamos de nos tornar uma sociedade que rejeita a opressão das mulheres”, disse Sahle-Work, diante do Parlamento, pouco depois de fazer o juramento do cargo.

A nomeação de Sahle-Work Zewde, até então representante especial do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, na União Africana (UA), aconteceu dias depois de o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, ter aprovado uma histórica reforma no seu Governo, onde agora metade dos membros são mulheres.

É um momento histórico a eleição da embaixadora Sahle-Work Zewde como nova Presidente da Etiópia, trazendo consigo as habilidades e a experiência certa”, disse o chefe do gabinete do primeiro-ministro etíope, Fitsum Arega, na sua conta do Twitter.

/>Mulatu Teshome, que devia permanecer no cargo até 2019, deixou o posto sem especificar os motivos, embora a opinião geral no país entenda que o objectivo é procurar garantir uma composição étnica mais harmónica entre os altos cargos da política etíope.

O actual primeiro-ministro, Abiy Ahmed, pertence à etnia oromo, da mesma forma que Mulatu Teshome e o ministro das Relações Exteriores, Workneh Gebeyehu, enquanto a nova Presidente é da etnia amhara.

Sahle-Work Zewde foi directora-geral da ONU nas instalações de Nairobi até assumir a função de representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas na UA.

A Constituição prevê que um Presidente pode ser eleito no máximo dois para mandatos de seis anos. A sua nomeação dá-se após a renúncia do Presidente Mulatu Teshome, que estava no cargo desde 2013.