Mundo

Embaixada austríaca alvo de disparos

De acordo com a agência oficial de notícias da Turquia, citada pela Associated Press, foram feitos disparos perto da Embaixada austríaca na capital turca.

Fotografia: DR

A agência noticiosa Anadol reportou ainda que os tiros foram disparados por alguém que seguia num carro branco. Como consequência, as forças de segurança fecharam as estradas perto da Embaixada em Ancara. As autoridades no local encontraram vários invólucros nas imediações, enquanto que as nvestigações prosseguem para apurar o(s) autore(s) dos disparos, apesar de não haver relatos de mortos nem de ferimentos. Em Agosto passado, recorde-se, três balas atingiram um portão e uma janela da Embaixada dos Estados Unidos em Ancara, sendo que esta está localizada na mesma avenida que a austríaca, a cerca de 130 metros de distância. As autoridades prometeram avançar com mais pormenores tão logo concluam as investigações.