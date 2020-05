Mundo

Embaixador chinês em Israel encontrado morto em casa

Du Wei, o embaixador chinês em Israel, foi encontrado morto, este domingo (17), no seu apartamento em Tel Aviv. foi encontrado morto, este domingo (17), no seu apartamento em Tel Aviv.

Du Wei, de 57 anos, foi nomeado embaixador em Fevereiro do presente ano em Israel

Fotografia: DR

Em declarações à BBC, fonte oficial da polícia israelita adiantou que as autoridades já iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias da morte, mas que, ao que tudo indica, não há suspeitas de homicídio. "Tal como é habitual, a polícia ainda se encontra a recolher provas no local", referiu à Reuters um porta-voz da força policial.

A comunicação-social local adianta ainda que, segundo fontes envolvidas na investigação, o embaixador morreu durante o sono de causas naturais. Du Wei, de 57 anos, foi nomeado embaixador em Fevereiro do presente ano em Israel, sendo que, anteriormente, desempenhou o mesmo cargo na Ucrânia. Casado e com um filho, o representante encontrava-se a viver sozinho no país, visto que ainda não tinha sido possível a sua família mudar-se para Israel.