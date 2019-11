Mundo

Embaixador da UE expulso do Benin por interferência nos assuntos internos

O Governo do Benin deu ontem um prazo de dois dias ao embaixador da União Europeia (UE), Oliver Nette, para abandonar o país, após este ter sido declarado “persona non grata”, noticiou a Prensa Latina.

Fotografia: DR

Uma nota oficial descreve o embaixador Nette de “prejudicial”, acrescentando que “interferiu demais nos assuntos internos” deste país africano “ao pedir constantemente à sociedade civil que se manifeste” contra o Governo constitucionalmente instalado.

Segundo a Prensa Latina, a expulsão do embaixador é precedida por acções semelhantes tomadas pelas autoridades do Ruanda em Março, da República Democrática do Congo em Dezembro do ano passado, e pela expulsão do chefe do escritório da ONU na Somália.

O comunicado do Governo beninense esclarece, no entanto, que nada tem contra a UE. Por sua vez, o bloco europeu após ter sido informado da decisão no dia 20, solicitou ao Benin que “esclarecesse as razões” da expulsão.