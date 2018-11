Mundo

Embaixador na Turquia junta homens de negócios

A Embaixada de Angola na Turquia organizou, ontem, na cidade de Ankara, um workshop para promover as novas oportunidades de negócios no país, no âmbito das comemorações do 43º aniversário da Independência Nacional.

Além da promoção da “Diplomacia Económica”, de que foi orador o director para Europa do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Francisco da Cruz, o workshop permitiu uma animada troca de informações e experiências entre empresários turcos e angolanos.

O embaixador de Angola na Turquia, José Patrício, destacou a trajectória de luta do povo angolano na conquista da independência, preservação da integridade territorial e unidade nacional, tendo exibido um vídeo institucional retratando os ganhos da paz e os esforços de reconstrução do país.

O workshop permitiu também lançar as bases para a criação de uma Câmara de Comércio Turquia-Angola, desafio expresso pelo representante do Conselho Económico de Relações Estrangeiras da Turquia (DEIK).

De Angola, participaram no evento administradores da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, do Pólo de Desenvolvimento Industrial de Viana, da GEFI - Sociedade de Gestão e Participações Financeiras, SA, e da Atlantic Facilities Management-Prestação de Serviços em Edifícios Urbanos, SA.

Da parte turca, estiveram representantes da Turkish Airlines e da Holding de Ferro e Aço, Tosyali, bem como mais de uma dezena de outras companhias, abrangendo um vasto leque de sectores da agro-indústria, da construção civil, indústria transformadora, indústria militar e do sector do turismo.

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) enviou um pacote de slides apresentados pelo embaixador José Patrício, nos quais é definido o novo paradigma de oportunidades de negócios em Angola, os regimes de incentivos fiscais e a aposta firme do Executivo na diversificação da economia.

O reforço das relações bilaterais nos domínios da agricultura, turismo, ensino superior e indústria têxtil têm estado no centro das conversações entre interlocutores angolanos e turcos aos mais diversos níveis.

A balança comercial entre a Turquia e Angola era, em 2016, de 134 milhões de dólares. No ano passado, o Governo turco pretendia elevá-la para mil milhões de dólares.

Nomeado embaixador na Turquia pelo Presidente João Lourenço, a 6 de Março de 2018, José Patrício já desempenhou o mesmo cargo junto da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington, e nos Estados Unidos, em Portugal e Cabo Verde e junto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa.