Embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas apresenta demissão

José Saramago “merece”um segundo Nobel

O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu, domingo, que José Saramago poderia ter recebido um segundo Prémio Nobel da Literatura. António Costa fez essa afirmação em Azinhaga do Ribatejo, numa homenagem ao autor do “Memorial do Convento”, a propósito do 20º aniversário da conquista do Nobel da Literatura.