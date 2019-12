Embaixadores exonerados por “infracções graves”

Petro de Luanda persegue presença no primeiro lugar

A conquista da vitória frente ao Recreativo do Libolo, amanhã às 16h00 no Estádio Nacional 11 de Novembro, jogo referente à 13ª jornada do Girabola, coloca o Petro de Luanda, pela primeira vez, no comando da tabela classificativa, por troca com os militares do Rio Seco, tetra-campeões nacionais, que entram em cena apenas Domingo, diante da Académica do Lobito.