Embaló insiste em tomar posse na quinta-feira

Grupos carnavalescos mostram talento pelo país

O grupo União Kiela do Sambizanga, na classe A, é a primeira agremiação a desfilar, amanhã, a partir das 17h00, no Carnaval 2020 da capital do país, na Marginal da Praia do Bispo. Amanhã, há previsão de chuva em Luanda, com a temperatura máxima a rondar os 30 graus centígrados, segundo o site do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET).