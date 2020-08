Mundo

Embaló reforça o poder das Forças de Segurança

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, disse, ontem, que as reformas e o reforço do sector de Defesa e Segurança devem ser um processo prioritário, bem como a "estabilização e moralização da sociedade".

Embaló reforça o poder das Forças de Segurança

Fotografia: DR

"Estamos empenhados na luta para o resgate dos valores da nossa sociedade e gostaria, na qualidade de comandante supremo, que nesta nova conjuntura, as Forças Armadas e a direcção-geral do SIS ocupassem a primeira linha neste combate pela estabilização e moralização da nossa sociedade", disse Umaro Sissoco Embaló, citado pela Lusa.

O Chefe de Estado guineense falava na cerimónia de tomada de posse do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, general Biagué Nam N'Tam, que foi reconduzido no cargo, e do director-geral dos Serviços de Informação e Segurança (SIS), brigadeiro-general Arsénio Lassana Baldé.

No discurso, Umaro Sissoco Embaló pediu aos dois generais para trabalharem em conjunto e de "mãos dadas" e explicou, também, que a nomeação dos dois generais visa "imprimir uma nova dinâmica" naqueles sectores e dar um "novo impulso para o processo da reforma efectiva dos sectores de Defesa e Segurança".

“As reformas nos sectores da Defesa e Segurança devem ser encaradas por todos como um processo prioritário de reestruturação e redimensionamento das nossas Forças de Defesa e Segurança", sali-entou o Chefe de Estado.

O Presidente guineense deixou, também, uma série de desafios para as Forças Armadas, incluindo a participação em missões de manutenção de paz, o desenvolvimento de produção agropecuária e a participação na reconstrução do país.

Ao novo director-geral do SIS, o Chefe de Estado pediu para "reestruturar e relançar o serviço de contra inteligência para dar respostas rápidas e eficientes aos desafios e ameaças dos novos tempos".

"É importante apostar na formação e na reciclagem dos quadros dos serviços sob a sua tutela, isto deve constituir a prioridade das prioridades para melhor servir o país", afirmou.



Quadro do PAIGC libertado

O ex-secretário de Estado do Tesouro da Guiné-Bissau, Suleimane Seidi, detido na quarta-feira à noite pela Polícia, foi libertado sábado, disseram, ontem, à Lusa, fontes familiares e o seu advogado, Suleimane Cassamá.

Segundo o advogado, o ex-governante foi detido, alegadamente, no âmbito de um processo relativo a uma viatura que entregou ao então ministro da Justiça, Iaia Djaló, quando ambos estavam no Governo do Primeiro-Ministro Aristides Gomes, em 2018.

Suleimane Cassamá referiu que, “ao que consta”, a detenção deveu-se ao facto de Iaia Djaló se encontrar fora do país e não ter devolvido a viatura em questão ao actual Governo em funções, situação que considera ser injustificável para deter Suleimane Seidi.

Com a intervenção da Liga Guineense dos Direitos Humanos, escritório local daONU e advogados, Suleimane Seidi falou com Iaia Djaló, que se encontra em Lisboa, e este mandou um irmão entregar a viatura que se encontrava na residência em Bissau, resolvendo assim a situação, explicou o advogado.