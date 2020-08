Mundo

Emérito Juan Carlos pode estar em Abu Dhabi

Primeiro dizia-se que podia estar em Portugal, onde já viveu na juventude, no Estoril, ou até em Azeitão. Depois, que tinha ido para a República Dominicana.

Fotografia: DR

Mas afinal, segundo o jornal “ABC”, o rei emérito espanhol pode estar em Abu Dhabi. Juan Carlos, que deixou Espanha no meio de um escândalo que envolve a sua ex-amante e alegadas contas em paraísos fiscais, estará alojado no exclusivo Emirates Palace Hotel.



Segundo o jornal, um avião privado (um Global 6500 alugado à TAG Aviation) que tinha como plano de voo Paris-Abu Dhabi, fez uma paragem, na última segunda-feira, no aeroporto de Vigo, de onde terá partido pelas 10h00 com pelo menos cinco passageiros a bordo, entre eles “a pessoa de máxima confiança do rei emérito e quatro seguranças”.



O avião aterrou mais de sete horas depois no aeroporto executivo Al Bateen, na capital dos Emirados Árabes Unidos, Juan Carlos seguiu, depois, de helicóptero para o hotel, dos mais caros do mundo, onde está alojado numa das seis suites presidenciais, que custa cerca de 11 mil euros por noite, segundo a mesma fonte. O ABC apelida o hotel de “uma fortaleza à prova de paparazzi”.