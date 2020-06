Mundo

Emirados apoiam plano egípcio de paz para a Líbia

Os Emirados Árabes Unidos, apoiantes do marechal Khalifa Haftar no conflito líbio, saúdam a iniciativa de diálogo, proposta no sábado pelo Egipto, que inclui um cessar-fogo e a retirada dos mercenários estrangeiros da Líbia.

Presidente do Egipto, na imagem

Fotografia: DR

O ministro de Estado para os Negócios Estrangeiros dos Emirados, Anwar Gargash, considerou que o apoio dos Estados Unidos à proposta do Presidente do Egipto, Abdel Fatah al-Sissi, “vai fortalecer o impulso árabe e internacional por um cessar-fogo imediato, a retirada de tropas estrangeiras e o regresso à via política”.

Através da rede social Twitter, Gargash pediu, segunda-feira, que não se regresse à dinâmica “de há um século” com intervenções militares abertas e que não se ignore a vontade internacional de uma solução política na Líbia.

No sábado, Sissi apresentou, ao lado de Haftar, do qual é um dos principais apoiantes, uma iniciativa unilateral para acabar com a guerra civil na Líbia e preparar o caminho para a realização de eleições livres no país. O Presidente egípcio defendeu a retirada dos mercenários estrangeiros do país e o desmantelamento das milícias líbias com a entrega das armas.

O plano contempla um cessar-fogo a partir de segunda-feira e a formação de um Conselho Presidencial, com representantes das três regiões da Líbia que deveria governar durante um período de transição de um ano e meio, se-guido de eleições.

A iniciativa do Egipto surge na sequência das perdas sofridas pelas tropas do marechal Haftar na região Ocidental do país, que limitaram mais os esforços de tomar o controlo da capital, Tripoli, que constitui o objectivo da ofensiva do homem forte do Leste lançada em Abril de 2019. Desde essa altura, centenas de pessoas, incluindo numerosos civis, foram mortos nos combates e cerca de 200 mil foram obrigadas a fugir.

A ingerência estrangeira tem agravado o conflito, contando Haftar com o apoio da Rússia, além dos referidos, e o GAN, com a ajuda militar da Turquia. Impulsionados pelos recentes ganhos no terreno, os combatentes das fileiras do GAN continuam a avançar no terreno.

As milícias que apoiam o Governo reconhecido pela ONU rejeitaram a proposta egípcia de um cessar-fogo e continuaram a avançar para Leste para a cidade costeira de Sirte, antigo bastião do grupo Estado Islâmico que as forças de Haftar tomaram em Janeiro.

O Primeiro-Ministro líbio, Fayez al-Sarraj, exortou os combatentes a “prosseguirem o seu caminho” em direcção a Sirte, segundo uma declaração divulgada por Mohamed Gnono, um porta-voz das forças aliadas de Tripoli.

A tomada de Sirte facilita o avanço das milícias aliadas do GAN ainda mais para Leste, possibilitando um eventual controlo de instalações petrolíferas vitais, cujo encerramento, no início do ano pelas tropas de Haftar, cortou a principal fonte de rendimento de Tripoli.