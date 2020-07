Mundo

Emmanuel Macron propõe cimeira regional sobre segurança

O Presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou, hoje, a “violação das soberanias grega e cipriota” pela Turquia ,no Mediterrâneo Oriental, e defendeu uma reunião dos países do Sul da Europa sobre a segurança na região, incluindo a questão Líbia.

“De uma forma mais abrangente, a Europa deve iniciar uma reflexão aprofundada sobre as questões da segurança no Mediterrâneo, disse Macron que propôs a organização de uma cimeira que reúna o grupo de países do sul da União Europeia. O grupo “Med 7”, formado em 2016, é constituído pela França, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Malta e Chipre, e por proposta de Macron deve reunir-se “no final do mês de Agosto ou no princípio de Setembro”.

As preocupações de Macron referem-se à presença de navios de guerra turcos no Mediterrâneo Oriental e às interferências de Ancara e Moscovo na guerra da Líbia. Macron reuniu-se em Paris com o homólogo cipriota, Nicos Anastasiades. “Venho mais uma vez reforçar a solidariedade da França para com o Chipre mas também com a Grécia, face às violações das soberanias pela Turquia.

Não é aceitável que o espaço marítimo de um Estado membro da nossa união seja violado ou ameaçado. Os que contribuem para isto devem ser sancionados”, disse Macron. A Marinha de Guerra da Grécia foi colocada em estado de alerta na quarta-feira depois de a Turquia ter enviado navios militares para uma zona próxima das ilhas gregas de Kastellorizo escoltando um navio turco de exploração de gás submarino.

Atenas já pediu a Ancara para “cessar de forma imediata as acções ilegais” que “violam a soberania grega e ameaçam a paz e a segurança na região”. O Mediterrâneo Oriental, por questões energéticas e de segurança “está em jogo por lutas de poder, em particular pela Turquia e pela Rússia, que se afirmam cada vez mais face à União Europeia”, disse o Chefe de Estado francês.

“Há um vazio por parte da Europa no Mediterrâneo Oriental”, considerou Nicos Anastasiades acrescentando que as iniciativas do Presidente da França “são uma esperança” para que a zona não seja controlada pela Turquia “nem por outro qualquer país”.

A tensão tem vindo a multiplicar-se na zona marítima onde várias potências como a Turquia, o Egipto, Israel e a Grécia se mostram concorrentes em relação aos recursos energéticos. A degradação da crise Líbia, onde a Turquia e a Rússia mantêm uma posição de força, é outro dos factores de tensão.