Mundo

Emmerson Mnangawa sobrevive a atentado

Uma explosão de media dimensão deflagrou ontem no estádio de futebol na cidade de Bulawayo, onde o Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, estava a fazer um comício de campanha, para as eleições de 30 de Julho.

Chefe de Estado visitou a esposa ferida no atentado

Fotografia: DR

Segundo fonte da Polícia zimbabweana, a explosão matou duas pessoas e feriu várias dezenas, entre as quais a esposa do Presidente da República, Auxilia Mnangawa.

A mesma fonte garantiu que o Presidente Emmerson Mnangawa, de 75 anos de idade, não sofreu qualquer ferimento tendo já visitado a esposa que ainda se encontra hospitalizada.

Entre os feridos ligeiros estão vários membros do Governo zimbabweano.

A explosão ocorreu quando o Presidente do Zimbabwe estava a abandonar o palanque onde minutos antes havia discursado.

“Houve um incidente em Bulawayo, no Estádio da Cidade Branca, onde o Presidente estava a discursar. Isto agora é um assunto de Polícia, mas o Presidente já está em segurança, na Casa Presidencial de Bulawayo”, disse o porta-voz da Presidência zimbabweana, George Charamba.

Este atentado acontece quando os diferentes partidos se preparam para as eleições de 30 de Julho, num ambiente de pré-campanha que não deixava perceber o que acaba de acontecer.

Até ao momento, o debate político tem decorrido de forma participativa, mas tranquila, num momento em que os partidos estão no período de formalização das suas candidaturas.