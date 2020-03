Mundo

Empossados os juízes que vão combater a corrupção

O Presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, assistiu, terça-feira, em Kinshasa, à tomada de posse dos magistrados que nomeou, e terão como tarefa prioritária, o combate à corrupção.

Chefe de Estado congolês defende “nova era” na Justiça

Fotografia: DR

“É, sem dúvidas, uma nova era que desponta no horizonte, na gestão do aparelho judiciário, para uma melhor Justiça equitativa para todos”, refere um comunicado da Presidência da República citado pela AFP.

Reagindo ao facto, a Associação congolesa para o acesso à Justiça (Acaj) espera um “combate concreto e rápido à corrupção e crimes graves”. Desde que assumiu o poder, a 24 de Janeiro de 2019, o Chefe de Estado congolês assumiu como prioridade o combate ao fenómeno da corrupção.

Segundo o jornal francês “Le Monde Afrique”, Tshisekedi tem demonstrado os seus limites, face à uma série de escândalos de presumíveis desvios de fundos públicos, calculados em centenas de milhões de dólares.

De acordo com o mesmo jornal, a margem de manobra do actual Chefe de Estado congolês é diminuta, por causa da aliança com o predecessor, Joseph Kabila.

Na esperança de reduzir a persistente influência de Kabila, revela o diário francês, os parceiros ocidentais da RDC, com os Estados Unidos à cabeça, incitam Félix Tshisekedi a recorrer a um combate à corrupção agressivo, devendo, como o disse recentemente um diplomata americano, caso for necessário, recorrer-se a novas sanções económicas contra quem obstruir o processo de mudanças em curso.