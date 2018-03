Interclube vence dérbi e conserva a liderança

O Interclube mantém a liderança isolada da 40.ª edição do Campeonato nacional de Futebol da I Divisão, Girabola Zap'2018, ao derrotar ontem o Progresso Sambizanga, por 2-0, no desafio de maior cartaz da quinta jornada, disputado no estádio 22 de Junho, numa tarde recheada de golos, com o Sagrada Esperança a atingir a maior fasquia, ao mimosear o estreante FC Cuando Cubango com cinco bolas contra uma. Destaque para o empate nulo arrancado ao Petro de Luanda pela Académica do Lobito, em pleno Estádio Nacional 11 de Novembro.