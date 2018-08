Mundo

Empresário sul-africano raptado em Moçambique

Um empresário sul-africano foi raptado num hotel em Palma, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, disseram familiares da vítima e testemunhas.

Fotografia: DR

Andre Hanekon, com cerca de 60 anos e que actua na área do transporte marítimo, em Palma, desde 2012, foi raptado por um grupo de quatro pessoas encapuzadas que vestiam uniformes militares, contou Fernando Amarula, director do edifício hoteleiro onde o rapto ocorreu.

O grupo fazia-se transportar num veículo castanho, sem matrícula, que depois de levar Andre Hanekon seguiu em direcção ao centro da vila, segundo a descrição do director do hotel, situado a quase dois quilómetros do centro de Palma.

Em declarações à Lusa, a mulher da vítima, Francis Hanekon, disse estar ainda em estado de choque, garantindo que Andre Hanekon “sempre foi boa pessoa e amiga de todos”.